Отрывок из книги «Индийские мифы для детей»

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11 марта, 2020

Индийские мифы каждый раз погружают нас в мир ярких красок, всемогущих богов и прекрасных богинь и напоминают о том, что ум и отвага помогают победить даже самых сильных и могущественных противников. Маленькая зайчиха может одолеть стадо слонов, а верная жена — победить смерть. «Индийские мифы для детей» — это книга для первого знакомства с удивительной и завораживающей индийской мифологии.

Бог Луны

– Как? Опять? – закричала маленькая зайчиха, когда большая нога топнула по крыше её домика. Она выглянула наружу в поисках слона.

Слон знай себе спокойно шёл к озеру, не обращая никакого внимания на то, что попадается ему на пути или оказывается у него под ногами.

– Это уже четвёртый раз за неделю, – проворчала зайчиха, с грустью оглядев свой домик.

Но тут появился второй слон и, громко трубя, прошествовал вслед за первым. Зайчиха отпрыгнула в сторону подобру-поздорову. Когда пыль осела и слон исчез из виду, она, разгневанная, вернулась к развалинам.

– Надо что-то делать, – пробормотала зайчиха и решила созвать собрание.

– Надо как-то прекратить это, – объявила она, когда все зайцы собрались на полянке. – Я не намерена делить наше озеро со слонами, если они не готовы проявлять хоть каплю уважения. С тех пор как они появились, от них одни только неприятности. Они рушат наши дома, не дают спокойно передвигаться и…

– …и они очень громкие, – перебил её молодой заяц.

– Точно, – кивнула маленькая зайчиха. – И как нам со всем этим быть?

– А что мы можем? – спросил самый старый и мудрый заяц. – Мы пытаемся объяснить им, но они не слушают. Просто мы очень маленькие. Что мы можем противопоставить таким громадным созданиям?



Воцарилась тишина. Казалось, что все отчаялись найти решение. Все, кроме маленькой коричневой зайчихи. До глубокой ночи она сидела на берегу озера и, слушая слонов, пыталась придумать, как справиться с этой проблемой..



– Что больше слона? – спрашивала она себя, но ничего не приходило ей в голову. Её взгляд упал на отражение луны, мерцавшее на поверхности озера. Вдруг у неё возникла идея…

Следующим вечером маленькая зайчиха снова прискакала к озеру. Она сидела и ждала – ждала до тех пор, пока земля не затряслась, а воздух не наполнился грохотом тяжёлых шагов. К берегу приближалось стадо слонов. Впереди шёл самый большой из них.

«Это, должно быть, их вождь», – подумала зайчиха. Она вскочила и поскакала им навстречу.

– Эй ты! – закричала она. Но слон, даже если заметил зайчиху, виду не подал.

Впрочем, зайчиха не собиралась сдаваться.

– Эй! – снова закричала она, прыгая перед слоном. – Я прямо здесь. Посмотри вниз, верзила!

Ей удалось привлечь внимание гиганта.

– Что это? – спросил он, посмотрев на зайчиху. – Чего такой маленький зверёк хочет от вождя слонов? И – что важнее – почему меня это должно волновать?

– Да нет, ничего особенного, – сказала зайчиха. – Я лишь хотела предупредить вас кое о ком более крупном и могучем, чем всё ваше стадо, вместе взятое. Но если не хочешь об этом слушать…

– Более могучем, чем я? – прогремел слон, возмущённый дерзостью зайчихи. – Видела ли ты мой мощный хобот? Мои острые бивни?

Он замотал хоботом из стороны в сторону и наклонил голову, демонстрируя блестящие белые бивни.

– Ты уверена, что не ошиблась?

Зайчиха улыбнулась:

– Твой хобот силён, и твои бивни остры, но они ничего не значат для бога луны.

Слон показался удивлённым. Он почесал затылок кончиком хобота. И, помолчав, произнёс:

– Бог луны? Не знаю я никакого бога луны.

– А следовало бы, – ответила зайчиха, скача вокруг него. – Видишь ли, озеро это принадлежит богу луны. Зайцы приглядывают за ним сотни лет, но теперь вы, слоны, со своими топалками сильно осложнили нам жизнь. Бог луны смотрит на вас – и ему не до веселья. Если говорить прямо, он в ярости. Именно поэтому я здесь: чтобы предупредить, пока не стало поздно.

Слон фыркнул:

– Если этот великий и могущественный бог наблюдает за нами, почему мы до сих пор не видели его?

– Разве? – с любопытством спросила зайчиха. – Посмотри на озеро и скажи, что ты видишь.

Слон медленно повернул голову и посмотрел на озеро. Там, мерцая решительно и ярко, лежала на воде луна. Слон вздохнул. – отвернись скорее! – закричала зайчиха, снова привлекая внимание слона. – Говорю же тебе, бог луны очень зол. ты должен понять это, прежде чем так пялиться на него.

– Тогда что мне делать? – спросил слон. Он никогда прежде не слышал ничего о боге луны. До этого вечера он был самым большим и могучим созданием в округе. Зайчиха смотрела на него сочувственно.

– Если ты встанешь, поклонишься ему и извинишься, – сказала она, – возможно, он простит тебя.

– Поклонюсь? – рассмеялся слон. Он встал на дыбы, широко расправил уши и, подняв хобот к небу, громогласно затрубил, демонстрируя своё величие и свою силу. а когда он опустился на все четыре ноги, земля затряслась и зайчиху отнесло чуть ли не к самому озеру.

– я не кланяюсь, – величественно произнёс он.

Зайчиха встала и глубоко вздохнула.

– о нет! Посмотри, что ты наделал! – она кивнула в сторону озера, по которому пошли волны. Отражение луны дрожало.

– Бог Луны очень зол. Он дрожит от злости. Если ты не извинишься… Нет, я даже боюсь подумать, что может произойти.

Слон отступил на шаг. Он оглядывался по сторонам, будто откуда угодно сейчас могла прийти страшная беда.

– Мне… мне нужно только поклониться?

– И извиниться, – сказала зайчиха.

Слон помедлил мгновение, а затем сделал пару шагов к самой воде и быстро, слегка то ли поклонился, то ли кивнул отражению луны. Зайчиха с трудом

разобрала, что он пробормотал:

– Прости.

Тут же по воде пробежал бриз, заставив отражение дрожать сильнее.

– Нет, – сказала зайчиха, покачав головой. – Так не пойдёт. Бог Луны сердится ещё больше. Если ты собираешься извиниться, то должен сделать это как следует. Искренне. На слона жалко было смотреть. Не теряя ни секунды, он поклонился ниже и, заикаясь, проговорил:

– П... пожалуйста, бог Луны, прости меня и моё стадо. Мы сожалеем о том, что совершили, и обещаем больше никогда не доставлять тебе неприятностей. Но волны всё шли и шли по воде, и отражение луны качалось всё сильнее. Зайчиха снова покачала головой.

– Слишком поздно, – сказала она, обернувшись к слону. – Лучше мне уйти. Я не хотела бы видеть, что бог Луны сделает с вами.

И она повернулась и поскакала прочь.

– Нет, пожалуйста, вернись! – взмолился слон. – Ты должна что-то сделать. Скажи ему, что я не хотел быть грубым. Скажи, что я раскаиваюсь. И сделаю что угодно.

Зайчиха сдержала улыбку. Она прискакала обратно к озеру и поклонилась отражению луны. Затем прокашлялась и громко произнесла:

– Бог луны, прошу тебя, не сердись на слонов. Они сожалеют о том, что доставили столько неприятностей, и обещают покинуть берега озера и никогда больше не возвращаться сюда.

Волны утихли, поверхность воды выровнялась, и отражение луны замерло.

– Ты сделала это, – с трепетом прошептал слон. – Ты успокоила бога луны. Спасибо тебе, маленькая зайчиха.

Слон был так рад. Разве что не трубил от радости.

– Не за что, – ответила зайчиха. – Но не забудьте о данном обещании. Вам лучше уйти, быстро и тихо, на случай, если бог луны снова выйдет из себя.

Слон кивнул и низко поклонился, сначала зайчихе, затем отражению луны в озере. Он вернулся к стаду и сказал, что пора уходить.

Утром зайцы проснулись от непривычной тишины. Никто не топтал, не трубил – и ничьи ноги не разрушали домов.

– Что случилось? – спрашивали они друг у друга в недоумении. – Куда подевались слоны?

Но ответа им пришлось подождать, потому что маленькой зайчихи нигде не было видно. После долгой ночи она спала, свернувшись калачиком, в своём домике. Ей снился бог Луны. Она улыбалась.

Отрывок из книги «Индийские мифы для детей»