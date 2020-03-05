Космос

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5 марта, 2020

Люди на протяжении тысячелетий стремились к звездам и постепенно познавали недостижимое, но такое манящее небо: строили обсерватории, составляли карты созвездий, изобретали летательные аппараты, запускали в космос человека, высаживались на Луну, выходили в открытое межпланетное космическое пространство... И все это для того, чтобы узнать как можно больше о планетах, Солнце, галактиках, астероидах и множестве других космических объектов.

ЗВЕЗДЫ

Звезда — это небесное тело, которое представляет собой гигантский светящийся газовый шар. Звезды непрерывно испускают свет и тепло. От Земли звезды находятся на огромных расстояниях, вот, почему мы видим их как маленькие точки. Ближайшая к Земле звезда —это Солнце.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЗВЕЗД

Каждая звезда во Вселенной проходит свой жизненный путь — от рождения до смерти. Это называется звездной эволюцией. Для звезд длительность каждого этапа эволюции разная и зависит в основном от размеров звезды и внешних воздействий (наличия рядом другой звезды или звезд т.п.). Однако последовательность этапов всегда одна и та же. Любая звезда начинает свою жизнь как холодное разреженное облако межзвездного газа, оставшегося либо после Большого взрыва, либо после взрыва другой звезды (как вариант — звезд). Главная движущая сила, строящая звезду, — сила гравитации. Схематично рассмотрим все этапы звездной эволюции. Из первичного материала (1) возникают либо звезды малой и средней величины— субгиганты (2), либо сверхгиганты и гипергиганты (3). Со временем они превращаются в красных гигантов (4) или красных супергигантов (5). Наконец, звезды взрываются, образуя планетарную туманность (6) или суперновую звезду (7). После взрыва на месте погибшей звезды небольшого размера остается ее остывающее ядро — белый карлик размером с планету (8). Взрыв красного супергиганта (суперновая звезда) заканчивается образованием черной дыры (9) или нейтронной звезды (10).





ГИГАНТЫ И КАРЛИКИ

Мы видим звезды только ночью, а днем из-за яркого солнечного света они незаметны. Все звезды различаются размерами, цветом и температурой. Большие звезды называют гигантами, а маленькие — карликами.

Наше Солнце — это карликовая звезда желтого цвета.

Чем больше звезды по размерам, тем реже их можно встретить во Вселенной. Самые редкие — звезды-сверхгиганты. Диаметр гигантской звезды Бетельгейзе, которая расположена в созвездии Ориона, в 300 раз превышает величину Солнца!

ГОЛУБЫЕ И КРАСНЫЕ

Даже если смотреть на звезды без бинокля или телескопа, можно заметить, что они отличаются по цвету. Оказывается, цвет — показатель температуры звезды. Самые горячие звезды отсвечивают белыми или голубыми оттенками. Температура их поверхности может достигать десятков тысяч

градусов! Красные звезды сравнительно холодные, то есть температура их поверхности не превышает +2000—3000 °С. Солнце является относительно холодной желтой звездой. Температура его поверхности достигает +6000 °С.





НЕКОТОРЫЕ СОЗВЕЗДИЯ ЮЖНОГО ПОЛЮСА

В Южном полушарии расположено огромное созвездие Гидра, названное по имени вымышленного существа из древнегреческой мифологии. Существо было жуткое и злобное, имело змееподобное строение и ядовитое дыхание и погибло от руки героя Геракла. Также в Южном полушарии находятся созвездия поменьше и не столь «зловещие» —Стрелец и Ворон. В них расположены весьма примечательные космические объекты.

ЗВЕЗДЫИОКРУЖЕНИЕ СОЗВЕЗДИЯ ГИДРЫ

Созвездие Гидра (1) из «Небесного атласа» Александра Джеймисона 1824. г. в окружении созвездий Филин (ныне отменено) (2), Ворон (3), Чаша (4), Секстант (5), Центавр (6), Насос (7), Кошка (ныне отменено) (8) и Корма (9).

Самая яркая звезда — альфа Гидры, Альфард (10), она в 40 раз больше Солнца. В хвосте расположена гамма Гидры (11). «Голова гидры» включает пять звезд: зета (12), эпсилон (13), дельта (14), сигма (15) и эта (16) — ни одной из них не стали присваивать собственное имя.

ГАЛАКТИКА ЮЖНАЯ ВЕРТУШКА

Один из красивейших объектов созвездия Гидра — спиральная галактика М83, имеющая также название Южная Вертушка. Галактику открыл французский астроном Никола Лакайль в 1752 г. Диаметр Вертушки не превышает 40 000св.лет, а это примерно в 2,5 раза меньше, чем у нашей галактики Млечный Путь.

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ

Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца, все миллиарды звезд нашей галактики также вращаются по орбитам вокруг своего центра. Центром Солнечной системы является массивный объект – Солнце. Значит, должен существовать такой же объект, только во много раз больший, вокруг которого вращается наша галактика. Большинство ученых склоняются к мысли, что в центре Млечного Пути (возможно, и каждой из галактик во вселенной) находится черная дыра.



ПОГЛОТИТЕЛИ СВЕТА И ВРЕМЕНИ

Черной дырой называют космический объект, масса и гравитационное притяжение которого настолько велики, что он поглощает не только всю материю вокруг, но и само время! Притяжение черной дыры не могут преодолеть даже частицы света. Именно поэтому черная дыра невидима в световом диапазоне.



РАЗРУШИТЕЛИ И ОПОРНЫЕ ТОЧКИ

Оказавшись в поле притяжения черной дыры планеты или звезды рано или поздно станут её «пищей», то есть послужат строительным материалом для её увеличения. Механизм возникновения черных дыр не ясен до конца. По одной из версий эти жуткие «созвездия» образуются после взрыва сверхмассивных звезд. Безусловно, черные дыры – это разрушители вселенной, однако есть версия, что они являются её же опорными точками. Вокруг них из-за их невероятно большой массы, скорее всего, и строится Вселенная.

ТОННЕЛИ В ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ

С черными дырами связана весьма необычная теория кротовых нор во Вселенной. Кротовой норой называется предполагаемый тоннель в пространстве и времени, через который можно переместиться на многие тысячи лет и миллиарды километров вперед или назад. Согласно некоторым моделям устройства Вселенной, такими кротовыми норами как раз и являются черные дыры. Хорошая теория для писателей-фантастов, однако ее пока что невозможно подтвердить с научной точки зрения.



Отрывок предоставлен из книги «Космос», 4D энциклопедии с дополненной реальностью». Редакция «Аванта»