Розыгрыш призов в «Копилке» продолжается!

Накапливайте шарики в своей «Копилке» и принимайте участие в мартовском розыгрыше призов!
По итогам марта три чемпиона «Копилки» смогут выиграть набор книг от издательства «АСТ»! Также мы разыграем флешки и сувениры «Карусели»!
Имена чемпионов, которые получают по итогам февраля модные наушники и уникальный календарь «Карусели»:
Календарь «Карусели» и набор с игрушкой получают:
Стильные куртки и фирменные часы получают:
Поздравляем победителей!
Ознакомиться со списком лидеров февраля и узнать больше о «Копилке» можно на странице.