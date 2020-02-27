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Сказочная история про девочку Веру и обезьянку Анфису

27 февраля, 2020

Отрывок из книги «Стихи и сказки для самых маленьких»

Вера и Анфиса в детском саду


Девочка Вера, как и все дети в нашей стране, ходила в детский сад. В этот же сад и Анфису привели.
Папа спросил воспитательницу Анну Николаевну:
— Можно ей побыть в детском саду?
— Но это не положено, — возразила воспитательница.
А в это время прибежали ребята, схватили Анфису и увели с собой. 
Тут Анна Николаевна сказала:
— Если всё будет в порядке целый день, пусть Анфиса остаётся. 
— Анфиса, ты ведь, наверное, не умывалась? спросили ребята, подвели её к умывальнику и убежали.
 
Видит Анфиса: на раковинах лежат морковки, помидорчики, яблоки. 
Анфиса думает: «Какие дети глупые, это всё надо поскорее съесть!». 
И съела. А это было мыло. 
Подошло время завтракать. Села Анфиса с ребятами за стол. Только ложку ко рту поднесла, как из неё разноцветные пузыри полетели.
— Анфиса, — закричали ребята, — ты мыло съела! А ведь все знают, что мыло есть нельзя.
И так Анфисе стыдно стало, что она побежала прятаться в игрушечный пароход. И получилось, что из угла пароход выплывает, а из трубы цветной дым идёт.
— Надо Анфису срочно врачу показать, — забеспокоились ребята и отвели Анфису в медицинский кабинет. 
 
Врач прослушал её и сказал, что последний мыльный пузырь из Анфисы вылетел и можно спокойно всем ложиться спать. 
 
После сна ребята пошли в спортивную комнату. Анфиса канат тут же в качели превратила. Ребятам это понравилось. Они к канату палку привязали и давай на качелях качаться. 
 
Анна Николаевна сказала:
— Дети, а сейчас нас ждёт музыкальный урок. И ребята пошли играть на разных инструментах. Анфисе принесли старую гитару. А в гитаре давно уже мышка поселилась — беглая, из живого уголка. Она как выскочит!  

 
Все дети от страха на шкафчики полезли. Одна Анфиса не испугалась.
Она своей варежкой мышку накрыла, а тут Анна Николаевна подошла и Анфисе предложила:
— Давай её в живой уголок отнесём, по ней родители соскучились. 
Пришло время домой идти. Ребята побежали одеваться. Смотрят: шкафчики пустые — ни пальто, ни шапок. Караул! 
И тут в комнату гора одежды въезжает, а из этой горы довольная Анфисина мордочка выглядывает: полюбуйтесь, мол, какая я красивая! Ребята попросили Анфису одежду им вернуть. И Анфиса отдала всё, кроме своей варежки.
— Берём Анфису в нашу группу, — сказала Анна Николаевна. — Мы все её полюбили. Приносите завтра справку из поликлиники.
 

Отрывок из книги «Стихи и сказки для самых маленьких» 

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